روبية هندية إلى فرنك رواندي

تحويل INR إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
145131 rwf

1.00000 INR = 14.51310 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:0 UTC
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INR إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063188.15761.43371.65540.957318.2085
1GBP1.1579411.23105102.0851.660191.916931.108521.0851
1USD0.940650.812315182.9251.34861.557150.900517.1277
1INR0.01134330.009795780.012059110.01626290.01877780.01085920.206544

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Rwandan Franc
1 INR14.51310 RWF
5 INR72.56550 RWF
10 INR145.13100 RWF
20 INR290.26200 RWF
50 INR725.65500 RWF
100 INR1451.31000 RWF
250 INR3628.27500 RWF
500 INR7256.55000 RWF
1000 INR14513.10000 RWF
2000 INR29026.20000 RWF
5000 INR72565.50000 RWF
10000 INR145131.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الروبية الهندية
1 RWF0.06890 INR
5 RWF0.34452 INR
10 RWF0.68903 INR
20 RWF1.37806 INR
50 RWF3.44516 INR
100 RWF6.89032 INR
250 RWF17.22580 INR
500 RWF34.45160 INR
1000 RWF68.90320 INR
2000 RWF137.80640 INR
5000 RWF344.51600 INR
10000 RWF689.03200 INR