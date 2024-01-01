تحويل INR إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

مليون روبية هندية إلى فرنك رواندي

1,000,000 inr
15,676,000 rwf

₹1.000 INR = R₣15.68 RWF

Mid-market exchange rate at 07:21
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.7911.504279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6840.5781.099204.0840.989
1 EUR1.0711.46513.9320.8461.611299.041.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Rwandan Franc
1 INR١٥٫٦٧٦٠٠ RWF
5 INR٧٨٫٣٨٠٠٠ RWF
10 INR١٥٦٫٧٦٠٠٠ RWF
20 INR٣١٣٫٥٢٠٠٠ RWF
50 INR٧٨٣٫٨٠٠٠٠ RWF
100 INR١٬٥٦٧٫٦٠٠٠٠ RWF
250 INR٣٬٩١٩٫٠٠٠٠٠ RWF
300 INR٤٬٧٠٢٫٨٠٠٠٠ RWF
500 INR٧٬٨٣٨٫٠٠٠٠٠ RWF
600 INR٩٬٤٠٥٫٦٠٠٠٠ RWF
1000 INR١٥٬٦٧٦٫٠٠٠٠٠ RWF
2000 INR٣١٬٣٥٢٫٠٠٠٠٠ RWF
5000 INR٧٨٬٣٨٠٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 INR١٥٦٬٧٦٠٫٠٠٠٠٠ RWF
25000 INR٣٩١٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ RWF
50000 INR٧٨٣٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ RWF
100000 INR١٬٥٦٧٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ RWF
1000000 INR١٥٬٦٧٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ RWF
1000000000 INR١٥٬٦٧٦٬٠٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الروبية الهندية
1 RWF٠٫٠٦٣٧٩ INR
5 RWF٠٫٣١٨٩٦ INR
10 RWF٠٫٦٣٧٩٢ INR
20 RWF١٫٢٧٥٨٤ INR
50 RWF٣٫١٨٩٥٩ INR
100 RWF٦٫٣٧٩١٨ INR
250 RWF١٥٫٩٤٧٩٥ INR
500 RWF٣١٫٨٩٥٩٠ INR
1000 RWF٦٣٫٧٩١٨٠ INR
2000 RWF١٢٧٫٥٨٣٦٠ INR
5000 RWF٣١٨٫٩٥٩٠٠ INR
10000 RWF٦٣٧٫٩١٨٠٠ INR