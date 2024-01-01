ليرة تركية إلى فرنك رواندي

تحويل TRY إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
38,768 rwf

TL1.000 TRY = R₣38.77 RWF

Mid-market exchange rate at 01:50
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TRY إلى RWF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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RWF

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9391.3453.67348.701
1 EUR1.11710.843311.8893.7981.5034.10454.421
1 GBP1.3251.1861369.877111.241.7824.86764.542
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Rwandan Franc
1 TRY٣٨٫٧٦٨٠٠ RWF
5 TRY١٩٣٫٨٤٠٠٠ RWF
10 TRY٣٨٧٫٦٨٠٠٠ RWF
20 TRY٧٧٥٫٣٦٠٠٠ RWF
50 TRY١٬٩٣٨٫٤٠٠٠٠ RWF
100 TRY٣٬٨٧٦٫٨٠٠٠٠ RWF
250 TRY٩٬٦٩٢٫٠٠٠٠٠ RWF
500 TRY١٩٬٣٨٤٫٠٠٠٠٠ RWF
1000 TRY٣٨٬٧٦٨٫٠٠٠٠٠ RWF
2000 TRY٧٧٬٥٣٦٫٠٠٠٠٠ RWF
5000 TRY١٩٣٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 TRY٣٨٧٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / ليرة تركية
1 RWF٠٫٠٢٥٧٩ TRY
5 RWF٠٫١٢٨٩٧ TRY
10 RWF٠٫٢٥٧٩٥ TRY
20 RWF٠٫٥١٥٨٩ TRY
50 RWF١٫٢٨٩٧٣ TRY
100 RWF٢٫٥٧٩٤٥ TRY
250 RWF٦٫٤٤٨٦٣ TRY
500 RWF١٢٫٨٩٧٢٥ TRY
1000 RWF٢٥٫٧٩٤٥٠ TRY
2000 RWF٥١٫٥٨٩٠٠ TRY
5000 RWF١٢٨٫٩٧٢٥٠ TRY
10000 RWF٢٥٧٫٩٤٥٠٠ TRY