دولار هونغ كونغ إلى فرنك رواندي

تحويل HKD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٥٣٬٦٤٠ rwf

1.00000 HKD = 153.64000 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:31 UTC
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HKD إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064988.5261.437191.661440.9639518.3115
1GBP1.1527411.2276102.0511.656771.915281.1111821.1092
1USD0.939050.814598183.13081.34961.560180.905217.1955
1INR0.01129610.009798990.012029210.01623470.01876780.01088890.206849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Rwandan Franc
100 HKD15364.00000 RWF
200 HKD30728.00000 RWF
300 HKD46092.00000 RWF
500 HKD76820.00000 RWF
1000 HKD153640.00000 RWF
2000 HKD307280.00000 RWF
2500 HKD384100.00000 RWF
3000 HKD460920.00000 RWF
4000 HKD614560.00000 RWF
5000 HKD768200.00000 RWF
10000 HKD1536400.00000 RWF
20000 HKD3072800.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / دولار هونغ كونغ
1 RWF0.00651 HKD
5 RWF0.03254 HKD
10 RWF0.06509 HKD
20 RWF0.13017 HKD
50 RWF0.32544 HKD
100 RWF0.65087 HKD
250 RWF1.62718 HKD
500 RWF3.25436 HKD
1000 RWF6.50873 HKD
2000 RWF13.01746 HKD
5000 RWF32.54365 HKD
10000 RWF65.08730 HKD