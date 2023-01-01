دولار أمريكي إلى فرنك رواندي

تحويل USD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٬٢٠٣٬٥٠٠ rwf

1.00000 USD = 1203.50000 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:0 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

USD إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 RWF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.65580.957618.212
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917261.1088521.0878
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556780.9003517.123
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877340.01085740.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أمريكي / Rwandan Franc
1 USD1203.50000 RWF
5 USD6017.50000 RWF
10 USD12035.00000 RWF
20 USD24070.00000 RWF
50 USD60175.00000 RWF
100 USD120350.00000 RWF
250 USD300875.00000 RWF
500 USD601750.00000 RWF
1000 USD1203500.00000 RWF
2000 USD2407000.00000 RWF
5000 USD6017500.00000 RWF
10000 USD12035000.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / دولار أمريكي
1 RWF0.00083 USD
5 RWF0.00415 USD
10 RWF0.00831 USD
20 RWF0.01662 USD
50 RWF0.04155 USD
100 RWF0.08309 USD
250 RWF0.20773 USD
500 RWF0.41546 USD
1000 RWF0.83091 USD
2000 RWF1.66182 USD
5000 RWF4.15455 USD
10000 RWF8.30910 USD