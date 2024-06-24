تحويل USD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1 دولار أمريكي إلى فرنك رواندي

1 usd
1,310 rwf

$1.000 USD = R₣1,310 RWF

Mid-market exchange rate at 18:01
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64111.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7760.979116.58310.6830.5785.30113.226

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Rwandan Franc
1 USD١٬٣٠٩٫٥٣٠٠٠ RWF
5 USD٦٬٥٤٧٫٦٥٠٠٠ RWF
10 USD١٣٬٠٩٥٫٣٠٠٠٠ RWF
20 USD٢٦٬١٩٠٫٦٠٠٠٠ RWF
50 USD٦٥٬٤٧٦٫٥٠٠٠٠ RWF
100 USD١٣٠٬٩٥٣٫٠٠٠٠٠ RWF
250 USD٣٢٧٬٣٨٢٫٥٠٠٠٠ RWF
500 USD٦٥٤٬٧٦٥٫٠٠٠٠٠ RWF
1000 USD١٬٣٠٩٬٥٣٠٫٠٠٠٠٠ RWF
2000 USD٢٬٦١٩٬٠٦٠٫٠٠٠٠٠ RWF
5000 USD٦٬٥٤٧٬٦٥٠٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 USD١٣٬٠٩٥٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / دولار أمريكي
1 RWF٠٫٠٠٠٧٦ USD
5 RWF٠٫٠٠٣٨٢ USD
10 RWF٠٫٠٠٧٦٤ USD
20 RWF٠٫٠١٥٢٧ USD
50 RWF٠٫٠٣٨١٨ USD
100 RWF٠٫٠٧٦٣٦ USD
250 RWF٠٫١٩٠٩١ USD
500 RWF٠٫٣٨١٨٢ USD
1000 RWF٠٫٧٦٣٦٣ USD
2000 RWF١٫٥٢٧٢٧ USD
5000 RWF٣٫٨١٨١٧ USD
10000 RWF٧٫٦٣٦٣٣ USD