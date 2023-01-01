فورنت مجري إلى فرنك رواندي

تحويل HUF إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٣٣٬٠٤٧ rwf

1.00000 HUF = 3.30471 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:34 UTC
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HUF إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868251.067188.70771.439411.661630.96318.3152
1GBP1.1517411.229102.1661.65781.913731.1091321.0939
1USD0.93720.81367183.12971.34891.557150.902517.1635
1INR0.0112730.009787950.012029410.01622650.01873150.01085650.206467

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / Rwandan Franc
2000 HUF6609.42000 RWF
5000 HUF16523.55000 RWF
10000 HUF33047.10000 RWF
15000 HUF49570.65000 RWF
20000 HUF66094.20000 RWF
30000 HUF99141.30000 RWF
40000 HUF132188.40000 RWF
50000 HUF165235.50000 RWF
60000 HUF198282.60000 RWF
100000 HUF330471.00000 RWF
150000 HUF495706.50000 RWF
200000 HUF660942.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Hungarian Forint
1 RWF0.30260 HUF
5 RWF1.51299 HUF
10 RWF3.02598 HUF
20 RWF6.05196 HUF
50 RWF15.12990 HUF
100 RWF30.25980 HUF
250 RWF75.64950 HUF
500 RWF151.29900 HUF
1000 RWF302.59800 HUF
2000 RWF605.19600 HUF
5000 RWF1512.99000 HUF
10000 RWF3025.98000 HUF