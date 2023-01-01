فورنت مجري إلى فرنك رواندي
تحويل HUF إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى فرنك رواندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Rwandan Franc
|2000 HUF
|6609.42000 RWF
|5000 HUF
|16523.55000 RWF
|10000 HUF
|33047.10000 RWF
|15000 HUF
|49570.65000 RWF
|20000 HUF
|66094.20000 RWF
|30000 HUF
|99141.30000 RWF
|40000 HUF
|132188.40000 RWF
|50000 HUF
|165235.50000 RWF
|60000 HUF
|198282.60000 RWF
|100000 HUF
|330471.00000 RWF
|150000 HUF
|495706.50000 RWF
|200000 HUF
|660942.00000 RWF