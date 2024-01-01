匈牙利福林兑卢旺达法郎

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1 HUF兑RWF过去 30 天过去 90 天
3.67233.6723
3.58913.5124
一般3.63683.6102
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1 HUF 兑 RWF 统计信息

过去 30 天，HUF 兑 RWF 的表现如下：30 天高点为 3.6723，30 天低点为 3.5891。这意味着 30 天平均值为 3.6368。HUF 兑 RWF 的变化为 0.91。

过去 90 天，HUF 兑 RWF 的表现如下：90 天高点为 3.6723，90 天低点为 3.5124。这意味着 90 天平均值为 3.6102。HUF 兑 RWF 的变化为 0.90。

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 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10.9150.7891.3751.32518.4383.961.527
1 EUR1.09210.8621.5011.44720.13291.7141.668
1 GBP1.2681.16111.7431.6823.364106.441.936
1 CAD0.7280.6660.57410.96413.40861.0821.111

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匈牙利福林/卢旺达法郎汇率
2000 HUF7,262.42000 RWF
5000 HUF18,156.05000 RWF
10000 HUF36,312.10000 RWF
15000 HUF54,468.15000 RWF
20000 HUF72,624.20000 RWF
30000 HUF108,936.30000 RWF
40000 HUF145,248.40000 RWF
50000 HUF181,560.50000 RWF
60000 HUF217,872.60000 RWF
100000 HUF363,121.00000 RWF
150000 HUF544,681.50000 RWF
200000 HUF726,242.00000 RWF
卢旺达法郎/匈牙利福林汇率
1 RWF0.27539 HUF
5 RWF1.37695 HUF
10 RWF2.75390 HUF
20 RWF5.50780 HUF
50 RWF13.76950 HUF
100 RWF27.53900 HUF
250 RWF68.84750 HUF
500 RWF137.69500 HUF
1000 RWF275.39000 HUF
2000 RWF550.78000 HUF
5000 RWF1,376.95000 HUF
10000 RWF2,753.90000 HUF