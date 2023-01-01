كرونة دنماركية إلى فرنك رواندي

تحويل DKK إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
١٧١٬٥٦٣ rwf

1.00000 DKK = 171.56300 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 9:40 UTC
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DKK إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06688.61911.438571.664060.965618.2251
1GBP1.1535411.22965102.2241.659411.919531.1138521.023
1USD0.93810.81324183.13241.34951.561040.905817.0967
1INR0.01128420.009782460.01202910.01623310.01877770.01089590.205656

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / Rwandan Franc
1 DKK171.56300 RWF
5 DKK857.81500 RWF
10 DKK1715.63000 RWF
20 DKK3431.26000 RWF
50 DKK8578.15000 RWF
100 DKK17156.30000 RWF
250 DKK42890.75000 RWF
500 DKK85781.50000 RWF
1000 DKK171563.00000 RWF
2000 DKK343126.00000 RWF
5000 DKK857815.00000 RWF
10000 DKK1715630.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / كرونة دانمركية
1 RWF0.00583 DKK
5 RWF0.02914 DKK
10 RWF0.05829 DKK
20 RWF0.11657 DKK
50 RWF0.29144 DKK
100 RWF0.58287 DKK
250 RWF1.45719 DKK
500 RWF2.91437 DKK
1000 RWF5.82875 DKK
2000 RWF11.65750 DKK
5000 RWF29.14375 DKK
10000 RWF58.28750 DKK