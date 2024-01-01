Датские кроны в руандийские франки

Сконвертируйте DKK в RWF по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = R₣196,1 RWF

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DKK к RWF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

RWF
1 DKK в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий200,0330201,9110
Низкий195,7850193,0930
В среднем197,3100198,1455
Изменение-0.85%1.54%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к RWF

За последние 30 дней максимальный курс DKK к RWF составил 200,0330, а минимальный — 195,7850. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 197,3100. Изменение курса DKK к RWF в процентном соотношении составило -0.85.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к RWF составил 201,9110, а минимальный — 193,0930. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 198,1455. Изменение курса DKK к RWF в процентном соотношении составило 1.54.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к RWF

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Руандийский франк
1 DKK196,06700 RWF
5 DKK980,33500 RWF
10 DKK1 960,67000 RWF
20 DKK3 921,34000 RWF
50 DKK9 803,35000 RWF
100 DKK19 606,70000 RWF
250 DKK49 016,75000 RWF
500 DKK98 033,50000 RWF
1000 DKK196 067,00000 RWF
2000 DKK392 134,00000 RWF
5000 DKK980 335,00000 RWF
10000 DKK1 960 670,00000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Датская крона
1 RWF0,00510 DKK
5 RWF0,02550 DKK
10 RWF0,05100 DKK
20 RWF0,10201 DKK
50 RWF0,25501 DKK
100 RWF0,51003 DKK
250 RWF1,27507 DKK
500 RWF2,55015 DKK
1000 RWF5,10029 DKK
2000 RWF10,20058 DKK
5000 RWF25,50145 DKK
10000 RWF51,00290 DKK