История обменного курса датская крона–руандийские франки

Обменный курс датские кроны/руандийские франки сейчас составляет 196,067, отражая изменение в размере -0.306% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.865% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/руандийские франки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 200,159, и минимумом, равным 195,668, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.