丹麥克朗兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌盧旺達法郎的匯率目前為191.184，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.324%。

在過去一星期，丹麥克朗兌盧旺達法郎的匯率波動，在23-07-2024高見192.330，並在23-07-2024低見190.676。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.264%。