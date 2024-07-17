Евро в руандийские франки
Сконвертируйте EUR в RWF по реальному обменному курсу
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|1 EUR в RWF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 431,6500
|1 431,6500
|Низкий
|1 399,5600
|1 373,3000
|В среднем
|1 414,5483
|1 404,7000
|Изменить
|2.00%
|3.90%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к RWF
За последние 30 дней максимальный курс EUR к RWF составил 1 431,6500, а минимальный — 1 399,5600. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 414,5483. Изменение курса EUR к RWF в процентном соотношении составило 2.00.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к RWF составил 1 431,6500, а минимальный — 1 373,3000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 404,7000. Изменение курса EUR к RWF в процентном соотношении составило 3.90.
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Как произвести расчет конвертации из евро в руандийские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Евро / Руандийский франк
|1 EUR
|1 431,68000 RWF
|5 EUR
|7 158,40000 RWF
|10 EUR
|14 316,80000 RWF
|20 EUR
|28 633,60000 RWF
|50 EUR
|71 584,00000 RWF
|100 EUR
|143 168,00000 RWF
|250 EUR
|357 920,00000 RWF
|500 EUR
|715 840,00000 RWF
|1000 EUR
|1 431 680,00000 RWF
|2000 EUR
|2 863 360,00000 RWF
|5000 EUR
|7 158 400,00000 RWF
|10000 EUR
|14 316 800,00000 RWF