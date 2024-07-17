Евро в руандийские франки

Сконвертируйте EUR в RWF по реальному обменному курсу

1 000 eur
1 431 680 rwf

€1,000 EUR = R₣1 432 RWF

Среднерыночный курс в 14:45
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1 EUR в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 431,65001 431,6500
Низкий1 399,56001 373,3000
В среднем1 414,54831 404,7000
Изменить2.00%3.90%
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Соотношение 1 EUR к RWF

За последние 30 дней максимальный курс EUR к RWF составил 1 431,6500, а минимальный — 1 399,5600. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 414,5483. Изменение курса EUR к RWF в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к RWF составил 1 431,6500, а минимальный — 1 373,3000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 404,7000. Изменение курса EUR к RWF в процентном соотношении составило 3.90.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36983,6251,484156,523,928
1 GBP1,29811,1481,778108,5821,927203,2335,101
1 CHF1,1310,87111,54994,6031,679177,0694,444
1 CAD0,730,5620,645161,0641,084114,2942,868

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Как произвести расчет конвертации из евро в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Руандийский франк
1 EUR1 431,68000 RWF
5 EUR7 158,40000 RWF
10 EUR14 316,80000 RWF
20 EUR28 633,60000 RWF
50 EUR71 584,00000 RWF
100 EUR143 168,00000 RWF
250 EUR357 920,00000 RWF
500 EUR715 840,00000 RWF
1000 EUR1 431 680,00000 RWF
2000 EUR2 863 360,00000 RWF
5000 EUR7 158 400,00000 RWF
10000 EUR14 316 800,00000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Евро
1 RWF0,00070 EUR
5 RWF0,00349 EUR
10 RWF0,00698 EUR
20 RWF0,01397 EUR
50 RWF0,03492 EUR
100 RWF0,06985 EUR
250 RWF0,17462 EUR
500 RWF0,34924 EUR
1000 RWF0,69848 EUR
2000 RWF1,39696 EUR
5000 RWF3,49241 EUR
10000 RWF6,98482 EUR