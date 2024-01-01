Чешские кроны в руандийские франки

Сконвертируйте CZK в RWF по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = R₣57,85 RWF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к RWF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RWF
1 CZK в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий58,919359,8865
Низкий57,750057,0865
В среднем58,191758,6808
Изменение-0.62%1.34%
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Соотношение 1 CZK к RWF

За последние 30 дней максимальный курс CZK к RWF составил 58,9193, а минимальный — 57,7500. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 58,1917. Изменение курса CZK к RWF в процентном соотношении составило -0.62.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к RWF составил 59,8865, а минимальный — 57,0865. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 58,6808. Изменение курса CZK к RWF в процентном соотношении составило 1.34.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Руандийский франк
1 CZK57,85310 RWF
5 CZK289,26550 RWF
10 CZK578,53100 RWF
20 CZK1 157,06200 RWF
50 CZK2 892,65500 RWF
100 CZK5 785,31000 RWF
250 CZK14 463,27500 RWF
500 CZK28 926,55000 RWF
1000 CZK57 853,10000 RWF
2000 CZK115 706,20000 RWF
5000 CZK289 265,50000 RWF
10000 CZK578 531,00000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Чешская крона
1 RWF0,01729 CZK
5 RWF0,08643 CZK
10 RWF0,17285 CZK
20 RWF0,34570 CZK
50 RWF0,86426 CZK
100 RWF1,72852 CZK
250 RWF4,32130 CZK
500 RWF8,64260 CZK
1000 RWF17,28520 CZK
2000 RWF34,57040 CZK
5000 RWF86,42600 CZK
10000 RWF172,85200 CZK