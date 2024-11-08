Австралийские доллары в руандийские франки

Сконвертируйте AUD в RWF по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = R₣896,7 RWF

Среднерыночный курс в 19:48
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График изменения обменного курса AUD к RWF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RWF
1 AUD в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий911,5540929,4520
Низкий892,2360867,5160
В среднем901,3522902,2220
Изменение-0.92%3.33%
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Соотношение 1 AUD к RWF

За последние 30 дней максимальный курс AUD к RWF составил 911,5540, а минимальный — 892,2360. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 901,3522. Изменение курса AUD к RWF в процентном соотношении составило -0.92.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к RWF составил 929,4520, а минимальный — 867,5160. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 902,2220. Изменение курса AUD к RWF в процентном соотношении составило 3.33.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,40,9341,679152,7651,3921,328
1 GBP1,2911108,9471,2052,167197,1971,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39211,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Руандийский франк
1 AUD896,73300 RWF
5 AUD4 483,66500 RWF
10 AUD8 967,33000 RWF
20 AUD17 934,66000 RWF
50 AUD44 836,65000 RWF
100 AUD89 673,30000 RWF
250 AUD224 183,25000 RWF
500 AUD448 366,50000 RWF
1000 AUD896 733,00000 RWF
2000 AUD1 793 466,00000 RWF
5000 AUD4 483 665,00000 RWF
10000 AUD8 967 330,00000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Австралийский доллар
1 RWF0,00112 AUD
5 RWF0,00558 AUD
10 RWF0,01115 AUD
20 RWF0,02230 AUD
50 RWF0,05576 AUD
100 RWF0,11152 AUD
250 RWF0,27879 AUD
500 RWF0,55758 AUD
1000 RWF1,11516 AUD
2000 RWF2,23032 AUD
5000 RWF5,57580 AUD
10000 RWF11,15160 AUD