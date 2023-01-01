يورو إلى فرنك رواندي

تحويل EUR إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٬٢٧٦٬١٠٠ rwf

1.00000 EUR = 1276.10000 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:41 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

EUR إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 RWF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063788.20731.434031.655440.9575518.2147
1GBP1.1578111.23165102.1351.660451.916821.1086621.0907
1USD0.94010.811919182.9251.348151.55630.900217.1239
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625750.01876760.01085560.206499

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اليورو / Rwandan Franc
1 EUR1276.10000 RWF
5 EUR6380.50000 RWF
10 EUR12761.00000 RWF
20 EUR25522.00000 RWF
50 EUR63805.00000 RWF
100 EUR127610.00000 RWF
250 EUR319025.00000 RWF
500 EUR638050.00000 RWF
1000 EUR1276100.00000 RWF
2000 EUR2552200.00000 RWF
5000 EUR6380500.00000 RWF
10000 EUR12761000.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / اليورو
1 RWF0.00078 EUR
5 RWF0.00392 EUR
10 RWF0.00784 EUR
20 RWF0.01567 EUR
50 RWF0.03918 EUR
100 RWF0.07836 EUR
250 RWF0.19591 EUR
500 RWF0.39182 EUR
1000 RWF0.78364 EUR
2000 RWF1.56728 EUR
5000 RWF3.91819 EUR
10000 RWF7.83638 EUR