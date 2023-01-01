دولار كندي إلى فرنك رواندي

تحويل CAD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٨٩٠٬٤٣٣ rwf

1.00000 CAD = 890.43300 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:11 UTC
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CAD إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064888.29851.434611.65380.95818.1975
1GBP1.1576111.2326102.2131.660681.914421.1089921.0653
1USD0.939150.811293182.9251.34731.553160.899717.0901
1INR0.01132520.009783460.012059110.01624720.01872970.01084960.206091

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Rwandan Franc
1 CAD890.43300 RWF
5 CAD4452.16500 RWF
10 CAD8904.33000 RWF
20 CAD17808.66000 RWF
50 CAD44521.65000 RWF
100 CAD89043.30000 RWF
250 CAD222608.25000 RWF
500 CAD445216.50000 RWF
1000 CAD890433.00000 RWF
2000 CAD1780866.00000 RWF
5000 CAD4452165.00000 RWF
10000 CAD8904330.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / دولار كندي
1 RWF0.00112 CAD
5 RWF0.00562 CAD
10 RWF0.01123 CAD
20 RWF0.02246 CAD
50 RWF0.05615 CAD
100 RWF0.11231 CAD
250 RWF0.28076 CAD
500 RWF0.56153 CAD
1000 RWF1.12305 CAD
2000 RWF2.24610 CAD
5000 RWF5.61525 CAD
10000 RWF11.23050 CAD