دولار كندي إلى فرنك رواندي
تحويل CAD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار كندي إلى فرنك رواندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار كندي / Rwandan Franc
|1 CAD
|890.43300 RWF
|5 CAD
|4452.16500 RWF
|10 CAD
|8904.33000 RWF
|20 CAD
|17808.66000 RWF
|50 CAD
|44521.65000 RWF
|100 CAD
|89043.30000 RWF
|250 CAD
|222608.25000 RWF
|500 CAD
|445216.50000 RWF
|1000 CAD
|890433.00000 RWF
|2000 CAD
|1780866.00000 RWF
|5000 CAD
|4452165.00000 RWF
|10000 CAD
|8904330.00000 RWF