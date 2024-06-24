تحويل CAD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار كندي إلى فرنك رواندي

5 cad
4,787 rwf

C$1.000 CAD = R₣957.3 RWF

Mid-market exchange rate at 11:14
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4720.9320.79279.321.5047.2658.761
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.704
1 EUR1.07389.56910.848299.7241.6147.7963.054
1 GBP1.266105.6881.181353.6611.9059.19274.401

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Rwandan Franc
1 CAD٩٥٧٫٣١٥٠٠ RWF
5 CAD٤٬٧٨٦٫٥٧٥٠٠ RWF
10 CAD٩٬٥٧٣٫١٥٠٠٠ RWF
20 CAD١٩٬١٤٦٫٣٠٠٠٠ RWF
50 CAD٤٧٬٨٦٥٫٧٥٠٠٠ RWF
100 CAD٩٥٬٧٣١٫٥٠٠٠٠ RWF
250 CAD٢٣٩٬٣٢٨٫٧٥٠٠٠ RWF
500 CAD٤٧٨٬٦٥٧٫٥٠٠٠٠ RWF
1000 CAD٩٥٧٬٣١٥٫٠٠٠٠٠ RWF
2000 CAD١٬٩١٤٬٦٣٠٫٠٠٠٠٠ RWF
5000 CAD٤٬٧٨٦٬٥٧٥٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 CAD٩٬٥٧٣٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / دولار كندي
1 RWF٠٫٠٠١٠٤ CAD
5 RWF٠٫٠٠٥٢٢ CAD
10 RWF٠٫٠١٠٤٥ CAD
20 RWF٠٫٠٢٠٨٩ CAD
50 RWF٠٫٠٥٢٢٣ CAD
100 RWF٠٫١٠٤٤٦ CAD
250 RWF٠٫٢٦١١٥ CAD
500 RWF٠٫٥٢٢٣٠ CAD
1000 RWF١٫٠٤٤٥٩ CAD
2000 RWF٢٫٠٨٩١٨ CAD
5000 RWF٥٫٢٢٢٩٥ CAD
10000 RWF١٠٫٤٤٥٩٠ CAD