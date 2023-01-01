روبية إندونيسية إلى فرنك رواندي

تحويل IDR إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٧٨٬١٥٤ rwf

1.00000 IDR = 0.07815 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:32 UTC
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IDR إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.06688.6281.438891.661990.9634518.3109
1GBP1.1523411.2284102.131.658091.915191.1102221.1005
1USD0.93810.814067183.14071.34981.559090.903817.1772
1INR0.01128310.009791440.012027810.01623510.01875240.01087070.206604

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Rwandan Franc
1 IDR0.07815 RWF
5 IDR0.39077 RWF
10 IDR0.78153 RWF
20 IDR1.56307 RWF
50 IDR3.90768 RWF
100 IDR7.81535 RWF
250 IDR19.53837 RWF
500 IDR39.07675 RWF
1000 IDR78.15350 RWF
2000 IDR156.30700 RWF
5000 IDR390.76750 RWF
10000 IDR781.53500 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الروبية الإندونيسية
1 RWF12.79530 IDR
5 RWF63.97650 IDR
10 RWF127.95300 IDR
20 RWF255.90600 IDR
50 RWF639.76500 IDR
100 RWF1279.53000 IDR
250 RWF3198.82500 IDR
500 RWF6397.65000 IDR
1000 RWF12795.30000 IDR
2000 RWF25590.60000 IDR
5000 RWF63976.50000 IDR
10000 RWF127953.00000 IDR