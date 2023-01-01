ين ياباني إلى فرنك رواندي

تحويل JPY إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
81435 rwf

1.00000 JPY = 8.14347 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:35 UTC
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JPY إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066288.6381.437021.660880.963718.325
1GBP1.1535411.22985102.2431.657591.91581.1116621.1377
1USD0.93790.813107183.13451.34781.557750.903917.1872
1INR0.01128180.009780620.012028710.01621230.01873780.01087270.20674

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Rwandan Franc
100 JPY814.34700 RWF
1000 JPY8143.47000 RWF
1500 JPY12215.20500 RWF
2000 JPY16286.94000 RWF
3000 JPY24430.41000 RWF
5000 JPY40717.35000 RWF
5400 JPY43974.73800 RWF
10000 JPY81434.70000 RWF
15000 JPY122152.05000 RWF
20000 JPY162869.40000 RWF
25000 JPY203586.75000 RWF
30000 JPY244304.10000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / ين ياباني
1 RWF0.12280 JPY
5 RWF0.61399 JPY
10 RWF1.22798 JPY
20 RWF2.45596 JPY
50 RWF6.13990 JPY
100 RWF12.27980 JPY
250 RWF30.69950 JPY
500 RWF61.39900 JPY
1000 RWF122.79800 JPY
2000 RWF245.59600 JPY
5000 RWF613.99000 JPY
10000 RWF1227.98000 JPY