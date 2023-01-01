2000 ين ياباني إلى فرنك رواندي

تحويل JPY إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ jpy
١٦٬٣١٢ rwf

1.00000 JPY = 8.15621 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 00:47
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JPY إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 RWF → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.8225380.944751.584281.371050.89357.316351.37305
1GBP1.2157511.14851.926091.666851.086258.894851.66929
1EUR1.05850.870711.676961.451260.94587.744361.45337
1AUD0.63120.5191860.59631610.8654070.5639774.618080.866669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Rwandan Franc
100 JPY815.62100 RWF
1000 JPY8156.21000 RWF
1500 JPY12234.31500 RWF
2000 JPY16312.42000 RWF
3000 JPY24468.63000 RWF
5000 JPY40781.05000 RWF
5400 JPY44043.53400 RWF
10000 JPY81562.10000 RWF
15000 JPY122343.15000 RWF
20000 JPY163124.20000 RWF
25000 JPY203905.25000 RWF
30000 JPY244686.30000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / ين ياباني
1 RWF0.12261 JPY
5 RWF0.61303 JPY
10 RWF1.22606 JPY
20 RWF2.45212 JPY
50 RWF6.13030 JPY
100 RWF12.26060 JPY
250 RWF30.65150 JPY
500 RWF61.30300 JPY
1000 RWF122.60600 JPY
2000 RWF245.21200 JPY
5000 RWF613.03000 JPY
10000 RWF1226.06000 JPY