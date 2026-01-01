10 آلاف ين ياباني إلى فرنك رواندي
حوّل JPY إلى RWF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من JPY إلى RWF،
يستخدم مخططنا التفاعلي من JPY إلى RWF متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من JPY إلى RWF اليوم
|JPY
|RWF
|100 JPY
|924 RWF
|1000 JPY
|9,242 RWF
|1500 JPY
|13,864 RWF
|2000 JPY
|18,485 RWF
|3000 JPY
|27,727 RWF
|5000 JPY
|46,212 RWF
|5400 JPY
|49,909 RWF
|10000 JPY
|92,425 RWF
|15000 JPY
|138,637 RWF
|20000 JPY
|184,850 RWF
|25000 JPY
|231,062 RWF
|30000 JPY
|277,274 RWF
|RWF
|JPY
|1 RWF
|0 JPY
|5 RWF
|1 JPY
|10 RWF
|1 JPY
|20 RWF
|2 JPY
|50 RWF
|5 JPY
|100 RWF
|11 JPY
|250 RWF
|27 JPY
|500 RWF
|54 JPY
|1000 RWF
|108 JPY
|2000 RWF
|216 JPY
|5000 RWF
|541 JPY
|10000 RWF
|1,082 JPY