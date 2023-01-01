فرنك سويسري إلى فرنك رواندي

تحويل CHF إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٬٣٣٧٬٦٧٠ rwf

1.00000 CHF = 1337.67000 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:19 UTC
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CHF إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434941.657420.957218.2231
1GBP1.1581411.23215102.1761.661861.919541.1085821.105
1USD0.939950.811589182.9251.348751.557880.899717.1286
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626470.01878660.01084960.206555

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Rwandan Franc
1 CHF1337.67000 RWF
5 CHF6688.35000 RWF
10 CHF13376.70000 RWF
20 CHF26753.40000 RWF
50 CHF66883.50000 RWF
100 CHF133767.00000 RWF
250 CHF334417.50000 RWF
500 CHF668835.00000 RWF
1000 CHF1337670.00000 RWF
2000 CHF2675340.00000 RWF
5000 CHF6688350.00000 RWF
10000 CHF13376700.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الفرنك السويسري
1 RWF0.00075 CHF
5 RWF0.00374 CHF
10 RWF0.00748 CHF
20 RWF0.01495 CHF
50 RWF0.03738 CHF
100 RWF0.07476 CHF
250 RWF0.18689 CHF
500 RWF0.37379 CHF
1000 RWF0.74757 CHF
2000 RWF1.49514 CHF
5000 RWF3.73785 CHF
10000 RWF7.47570 CHF