5 فرنك سويسري إلى فرنك رواندي

تحويل CHF إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

٥ chf
٧٬١٨٩ rwf

1.00000 CHF = 1437.89000 RWF

Mid-market exchange rate at 11:35
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.92740.79472383.38051.35731.51332144.5651.62641
1 EUR1.078310.856889.90921.463581.63181155.8551.75376
1 GBP1.25831.167131104.9181.707891.90421181.9062.04652
1 INR0.01199320.01112230.0095312810.01627840.01814951.73380.0195059

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Rwandan Franc
1 CHF1437.89000 RWF
5 CHF7189.45000 RWF
10 CHF14378.90000 RWF
20 CHF28757.80000 RWF
50 CHF71894.50000 RWF
100 CHF143789.00000 RWF
250 CHF359472.50000 RWF
500 CHF718945.00000 RWF
1000 CHF1437890.00000 RWF
2000 CHF2875780.00000 RWF
5000 CHF7189450.00000 RWF
10000 CHF14378900.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الفرنك السويسري
1 RWF0.00070 CHF
5 RWF0.00348 CHF
10 RWF0.00695 CHF
20 RWF0.01391 CHF
50 RWF0.03477 CHF
100 RWF0.06955 CHF
250 RWF0.17387 CHF
500 RWF0.34773 CHF
1000 RWF0.69546 CHF
2000 RWF1.39092 CHF
5000 RWF3.47731 CHF
10000 RWF6.95462 CHF