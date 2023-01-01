20 فرنك سويسري إلى فرنك رواندي

تحويل CHF إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

20 chf
28763 rwf

1.00000 CHF = 1438.14000 RWF

Mid-market exchange rate at 11:34
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أعلى العملات

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1 USD10.92740.79450283.38051.357251.51297144.5751.62628
1 EUR1.078310.856789.90921.463521.63144155.8951.75362
1 GBP1.258651.167271104.9471.70831.9043181.9692.04692
1 INR0.01199320.01112230.0095286310.01627780.01814541.733920.0195043

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Rwandan Franc
1 CHF1438.14000 RWF
5 CHF7190.70000 RWF
10 CHF14381.40000 RWF
20 CHF28762.80000 RWF
50 CHF71907.00000 RWF
100 CHF143814.00000 RWF
250 CHF359535.00000 RWF
500 CHF719070.00000 RWF
1000 CHF1438140.00000 RWF
2000 CHF2876280.00000 RWF
5000 CHF7190700.00000 RWF
10000 CHF14381400.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الفرنك السويسري
1 RWF0.00070 CHF
5 RWF0.00348 CHF
10 RWF0.00695 CHF
20 RWF0.01391 CHF
50 RWF0.03477 CHF
100 RWF0.06953 CHF
250 RWF0.17384 CHF
500 RWF0.34767 CHF
1000 RWF0.69534 CHF
2000 RWF1.39069 CHF
5000 RWF3.47671 CHF
10000 RWF6.95343 CHF