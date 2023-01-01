كرونة نروجية إلى فرنك رواندي

تحويل NOK إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
111421 rwf

1.00000 NOK = 111.42100 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:17 UTC
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NOK إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436351.662950.964518.3586
1GBP1.15311.22875101.8381.656111.917381.1120721.1674
1USD0.938350.813835182.87951.34781.560430.90517.2268
1INR0.01132190.00981950.012065710.01626220.01882770.01091950.207854

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Rwandan Franc
1 NOK111.42100 RWF
5 NOK557.10500 RWF
10 NOK1114.21000 RWF
20 NOK2228.42000 RWF
50 NOK5571.05000 RWF
100 NOK11142.10000 RWF
250 NOK27855.25000 RWF
500 NOK55710.50000 RWF
1000 NOK111421.00000 RWF
2000 NOK222842.00000 RWF
5000 NOK557105.00000 RWF
10000 NOK1114210.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / كروني نرويجي
1 RWF0.00897 NOK
5 RWF0.04487 NOK
10 RWF0.08975 NOK
20 RWF0.17950 NOK
50 RWF0.44875 NOK
100 RWF0.89750 NOK
250 RWF2.24374 NOK
500 RWF4.48748 NOK
1000 RWF8.97496 NOK
2000 RWF17.94992 NOK
5000 RWF44.87480 NOK
10000 RWF89.74960 NOK