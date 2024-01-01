1 كرونة نروجية إلى فرنك رواندي

تحويل NOK إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1 nok
125 rwf

kr1.000 NOK = R₣125.4 RWF

Mid-market exchange rate at 05:14
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NOK إلى RWF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.8780.76310.2291,338.693.8496.706
1 EUR1.113193.3270.84911.3821,489.494.2837.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.960.0460.08
1 GBP1.3111.178109.96113.411,754.965.0468.791

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Rwandan Franc
1 NOK١٢٥٫٣٩٧٠٠ RWF
5 NOK٦٢٦٫٩٨٥٠٠ RWF
10 NOK١٬٢٥٣٫٩٧٠٠٠ RWF
20 NOK٢٬٥٠٧٫٩٤٠٠٠ RWF
50 NOK٦٬٢٦٩٫٨٥٠٠٠ RWF
100 NOK١٢٬٥٣٩٫٧٠٠٠٠ RWF
250 NOK٣١٬٣٤٩٫٢٥٠٠٠ RWF
500 NOK٦٢٬٦٩٨٫٥٠٠٠٠ RWF
1000 NOK١٢٥٬٣٩٧٫٠٠٠٠٠ RWF
2000 NOK٢٥٠٬٧٩٤٫٠٠٠٠٠ RWF
5000 NOK٦٢٦٬٩٨٥٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 NOK١٬٢٥٣٬٩٧٠٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / كروني نرويجي
1 RWF٠٫٠٠٧٩٧ NOK
5 RWF٠٫٠٣٩٨٧ NOK
10 RWF٠٫٠٧٩٧٥ NOK
20 RWF٠٫١٥٩٤٩ NOK
50 RWF٠٫٣٩٨٧٣ NOK
100 RWF٠٫٧٩٧٤٧ NOK
250 RWF١٫٩٩٣٦٧ NOK
500 RWF٣٫٩٨٧٣٥ NOK
1000 RWF٧٫٩٧٤٧٠ NOK
2000 RWF١٥٫٩٤٩٤٠ NOK
5000 RWF٣٩٫٨٧٣٥٠ NOK
10000 RWF٧٩٫٧٤٧٠٠ NOK