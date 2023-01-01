1 Norveç kronundan Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile NOK → RWF çevirin

1 nok
113 rwf

1.00000 NOK = 113.28800 RWF

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NOK → RWF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 RWF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Ruanda Frangı
1 NOK113.28800 RWF
5 NOK566.44000 RWF
10 NOK1132.88000 RWF
20 NOK2265.76000 RWF
50 NOK5664.40000 RWF
100 NOK11328.80000 RWF
250 NOK28322.00000 RWF
500 NOK56644.00000 RWF
1000 NOK113288.00000 RWF
2000 NOK226576.00000 RWF
5000 NOK566440.00000 RWF
10000 NOK1132880.00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Norveç Kronu
1 RWF0.00883 NOK
5 RWF0.04414 NOK
10 RWF0.08827 NOK
20 RWF0.17654 NOK
50 RWF0.44135 NOK
100 RWF0.88270 NOK
250 RWF2.20676 NOK
500 RWF4.41352 NOK
1000 RWF8.82705 NOK
2000 RWF17.65410 NOK
5000 RWF44.13525 NOK
10000 RWF88.27050 NOK