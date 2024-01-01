Norveç kronundan Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile NOK → RWF çevirin

1.000 nok
121.043 rwf

1.00000 NOK = 121.04300 RWF

15:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555451.0771589.42341.453021.651940.94776518.385
1 GBP1.1688511.25905104.5241.69841.930911.1077921.4897
1 USD0.928350.79425183.01851.348951.533620.8798517.0682
1 INR0.01118280.009567140.012045510.01624880.01847330.01059820.205595

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

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NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Ruanda Frangı
1 NOK121.04300 RWF
5 NOK605.21500 RWF
10 NOK1210.43000 RWF
20 NOK2420.86000 RWF
50 NOK6052.15000 RWF
100 NOK12104.30000 RWF
250 NOK30260.75000 RWF
500 NOK60521.50000 RWF
1000 NOK121043.00000 RWF
2000 NOK242086.00000 RWF
5000 NOK605215.00000 RWF
10000 NOK1210430.00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Norveç Kronu
1 RWF0.00826 NOK
5 RWF0.04131 NOK
10 RWF0.08261 NOK
20 RWF0.16523 NOK
50 RWF0.41307 NOK
100 RWF0.82615 NOK
250 RWF2.06537 NOK
500 RWF4.13075 NOK
1000 RWF8.26150 NOK
2000 RWF16.52300 NOK
5000 RWF41.30750 NOK
10000 RWF82.61500 NOK