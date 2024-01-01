5 Ruanda frangından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile RWF → NOK çevirin

5 rwf
0,04 nok

1,000R₣ RWF = 0,008303kr NOK

06:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RWF → NOK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RWF → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00840,0084
Düşük0,00800,0080
Ortalama0,00820,0082
Değişim3.16%-1.12%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RWF → NOK istatistikleri

RWF → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0084, en düşük 0,0080 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0082 oldu. RWF → NOK kurundaki değişiklik 3.16 değerindeydi.

RWF → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0084, en düşük 0,0080 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0082 oldu. RWF → NOK kurundaki değişiklik -1.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3331,53418,23283,74
1 EUR1,0811,4970,8481,441,65719,69790,469
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10713,15660,425
1 GBP1,2741,1791,76511,6981,95423,222106,656

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ruanda frangından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Norveç Kronu
1 RWF0,00830 NOK
5 RWF0,04151 NOK
10 RWF0,08303 NOK
20 RWF0,16605 NOK
50 RWF0,41513 NOK
100 RWF0,83025 NOK
250 RWF2,07564 NOK
500 RWF4,15127 NOK
1000 RWF8,30254 NOK
2000 RWF16,60508 NOK
5000 RWF41,51270 NOK
10000 RWF83,02540 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Ruanda Frangı
1 NOK120,44500 RWF
5 NOK602,22500 RWF
10 NOK1.204,45000 RWF
20 NOK2.408,90000 RWF
50 NOK6.022,25000 RWF
100 NOK12.044,50000 RWF
250 NOK30.111,25000 RWF
500 NOK60.222,50000 RWF
1000 NOK120.445,00000 RWF
2000 NOK240.890,00000 RWF
5000 NOK602.225,00000 RWF
10000 NOK1.204.450,00000 RWF