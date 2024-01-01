Ruanda frangından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile RWF → AUD çevirin

1.000 rwf
1,21 aud

1.00000 RWF = 0.00121 AUD

19:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10.92841.347050.7936821.34571.5331518.953583.0058
1 EUR1.077111.450910.8548951.449451.6513620.414889.4055
1 CAD0.7423630.68922410.58920.9989981.1381614.070461.6204
1 GBP1.259951.169731.6972211.695511.931723.8805104.583

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ruanda frangından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Avustralya Doları
1 RWF0.00121 AUD
5 RWF0.00603 AUD
10 RWF0.01206 AUD
20 RWF0.02412 AUD
50 RWF0.06030 AUD
100 RWF0.12060 AUD
250 RWF0.30150 AUD
500 RWF0.60300 AUD
1000 RWF1.20599 AUD
2000 RWF2.41198 AUD
5000 RWF6.02995 AUD
10000 RWF12.05990 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Ruanda Frangı
1 AUD829.19200 RWF
5 AUD4145.96000 RWF
10 AUD8291.92000 RWF
20 AUD16583.84000 RWF
50 AUD41459.60000 RWF
100 AUD82919.20000 RWF
250 AUD207298.00000 RWF
500 AUD414596.00000 RWF
1000 AUD829192.00000 RWF
2000 AUD1658384.00000 RWF
5000 AUD4145960.00000 RWF
10000 AUD8291920.00000 RWF