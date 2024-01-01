Ruanda frangından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile RWF → CAD çevirin

1.000 rwf
1,06 cad

1.00000 RWF = 0.00106 CAD

19:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10.92841.347150.7936821.345651.5331518.952783.0089
1 EUR1.0771511.451080.854921.449471.6514420.414989.413
1 CAD0.7423080.68914110.5891570.9988871.1380714.068761.6182
1 GBP1.259951.16971.6973411.695451.931723.8795104.587

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Ruanda frangından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Kanada Doları
1 RWF0.00106 CAD
5 RWF0.00530 CAD
10 RWF0.01060 CAD
20 RWF0.02119 CAD
50 RWF0.05298 CAD
100 RWF0.10597 CAD
250 RWF0.26492 CAD
500 RWF0.52984 CAD
1000 RWF1.05968 CAD
2000 RWF2.11936 CAD
5000 RWF5.29840 CAD
10000 RWF10.59680 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Ruanda Frangı
1 CAD943.68100 RWF
5 CAD4718.40500 RWF
10 CAD9436.81000 RWF
20 CAD18873.62000 RWF
50 CAD47184.05000 RWF
100 CAD94368.10000 RWF
250 CAD235920.25000 RWF
500 CAD471840.50000 RWF
1000 CAD943681.00000 RWF
2000 CAD1887362.00000 RWF
5000 CAD4718405.00000 RWF
10000 CAD9436810.00000 RWF