250 Ruanda frangından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile RWF → CAD çevirin

250 rwf
0,26 cad

1,000R₣ RWF = 0,001052C$ CAD

05:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → CAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00110,0011
Düşük0,00100,0010
Ortalama0,00100,0010
Değişim1.22%-0.43%
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1 RWF → CAD istatistikleri

RWF → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0011, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0010 oldu. RWF → CAD kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

RWF → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0011, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0010 oldu. RWF → CAD kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53518,25283,733
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65819,70890,415
1 CAD0,7220,66810,5670,9631,10813,16960,416
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95423,232106,58

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Kanada Doları
1 RWF0,00105 CAD
5 RWF0,00526 CAD
10 RWF0,01052 CAD
20 RWF0,02105 CAD
50 RWF0,05262 CAD
100 RWF0,10524 CAD
250 RWF0,26311 CAD
500 RWF0,52622 CAD
1000 RWF1,05243 CAD
2000 RWF2,10486 CAD
5000 RWF5,26215 CAD
10000 RWF10,52430 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Ruanda Frangı
1 CAD950,18600 RWF
5 CAD4.750,93000 RWF
10 CAD9.501,86000 RWF
20 CAD19.003,72000 RWF
50 CAD47.509,30000 RWF
100 CAD95.018,60000 RWF
250 CAD237.546,50000 RWF
500 CAD475.093,00000 RWF
1000 CAD950.186,00000 RWF
2000 CAD1.900.372,00000 RWF
5000 CAD4.750.930,00000 RWF
10000 CAD9.501.860,00000 RWF