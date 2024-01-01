Ruanda frangından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile RWF → ZAR çevirin

1.000 rwf
14,90 zar

1.00000 RWF = 0.01490 ZAR

19:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10.92851.347350.7937141.345751.5331518.953683.0011
1 EUR1.07711.45110.854831.449371.6512120.41389.3922
1 CAD0.7421980.68913410.5890930.9988121.137914.067361.6032
1 GBP1.25991.169821.6975311.695511.9316223.8796104.573

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ruanda frangından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Güney Afrika Randı
1 RWF0.01490 ZAR
5 RWF0.07449 ZAR
10 RWF0.14897 ZAR
20 RWF0.29795 ZAR
50 RWF0.74486 ZAR
100 RWF1.48973 ZAR
250 RWF3.72433 ZAR
500 RWF7.44865 ZAR
1000 RWF14.89730 ZAR
2000 RWF29.79460 ZAR
5000 RWF74.48650 ZAR
10000 RWF148.97300 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Ruanda Frangı
1 ZAR67.12600 RWF
5 ZAR335.63000 RWF
10 ZAR671.26000 RWF
20 ZAR1342.52000 RWF
50 ZAR3356.30000 RWF
100 ZAR6712.60000 RWF
250 ZAR16781.50000 RWF
500 ZAR33563.00000 RWF
1000 ZAR67126.00000 RWF
2000 ZAR134252.00000 RWF
5000 ZAR335630.00000 RWF
10000 ZAR671260.00000 RWF