250 Ruanda frangından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile RWF → ZAR çevirin

250 rwf
3,47 zar

1,000R₣ RWF = 0,01387R ZAR

07:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → ZAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01410,0146
Düşük0,01370,0137
Ortalama0,01390,0140
Değişim-1.29%-2.96%
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1 RWF → ZAR istatistikleri

RWF → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0141, en düşük 0,0137 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0139 oldu. RWF → ZAR kurundaki değişiklik -1.29 değerindeydi.

RWF → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0146, en düşük 0,0137 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0140 oldu. RWF → ZAR kurundaki değişiklik -2.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9271,3860,7861,3341,53618,26783,735
1 EUR1,07911,4960,8491,4391,65719,71490,371
1 CAD0,7210,66810,5670,9621,10813,17560,396
1 GBP1,2721,1791,76411,6961,95323,234106,507

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Güney Afrika Randı
1 RWF0,01387 ZAR
5 RWF0,06935 ZAR
10 RWF0,13871 ZAR
20 RWF0,27742 ZAR
50 RWF0,69355 ZAR
100 RWF1,38709 ZAR
250 RWF3,46773 ZAR
500 RWF6,93545 ZAR
1000 RWF13,87090 ZAR
2000 RWF27,74180 ZAR
5000 RWF69,35450 ZAR
10000 RWF138,70900 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Ruanda Frangı
1 ZAR72,09350 RWF
5 ZAR360,46750 RWF
10 ZAR720,93500 RWF
20 ZAR1.441,87000 RWF
50 ZAR3.604,67500 RWF
100 ZAR7.209,35000 RWF
250 ZAR18.023,37500 RWF
500 ZAR36.046,75000 RWF
1000 ZAR72.093,50000 RWF
2000 ZAR144.187,00000 RWF
5000 ZAR360.467,50000 RWF
10000 ZAR720.935,00000 RWF