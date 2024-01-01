Singapur dolarından Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile SGD → RWF çevirin

1.000 sgd
945.511 rwf

1.00000 SGD = 945.51100 RWF

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0770589.40151.450841.651540.9474218.3652
1 GBP1.1696811.25975104.5671.696951.931691.1081821.4805
1 USD0.92850.793808183.00591.347051.533390.8796517.0514
1 INR0.01118550.009563280.012047310.01622840.01847330.01059740.205424

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Singapur dolarından Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Ruanda Frangı
1 SGD945.51100 RWF
5 SGD4727.55500 RWF
10 SGD9455.11000 RWF
20 SGD18910.22000 RWF
50 SGD47275.55000 RWF
100 SGD94551.10000 RWF
250 SGD236377.75000 RWF
500 SGD472755.50000 RWF
1000 SGD945511.00000 RWF
2000 SGD1891022.00000 RWF
5000 SGD4727555.00000 RWF
10000 SGD9455110.00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Singapur Doları
1 RWF0.00106 SGD
5 RWF0.00529 SGD
10 RWF0.01058 SGD
20 RWF0.02115 SGD
50 RWF0.05288 SGD
100 RWF0.10576 SGD
250 RWF0.26441 SGD
500 RWF0.52881 SGD
1000 RWF1.05763 SGD
2000 RWF2.11526 SGD
5000 RWF5.28815 SGD
10000 RWF10.57630 SGD