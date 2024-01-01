5.000 Ruanda frangından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile RWF → SGD çevirin

5.000 rwf
5,06 sgd

1,000R₣ RWF = 0,001013S$ SGD

06:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RWF → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RWF → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00100,0010
Düşük0,00100,0010
Ortalama0,00100,0010
Değişim-1.87%-2.83%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RWF → SGD istatistikleri

RWF → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0010 oldu. RWF → SGD kurundaki değişiklik -1.87 değerindeydi.

RWF → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0010 oldu. RWF → SGD kurundaki değişiklik -2.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3341,53318,21683,738
1 EUR1,0811,4970,8481,441,65519,6790,421
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10613,14360,42
1 GBP1,2731,1791,76511,6981,95223,192106,612

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ruanda frangından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Singapur Doları
1 RWF0,00101 SGD
5 RWF0,00506 SGD
10 RWF0,01013 SGD
20 RWF0,02025 SGD
50 RWF0,05064 SGD
100 RWF0,10127 SGD
250 RWF0,25318 SGD
500 RWF0,50636 SGD
1000 RWF1,01271 SGD
2000 RWF2,02542 SGD
5000 RWF5,06355 SGD
10000 RWF10,12710 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Ruanda Frangı
1 SGD987,44800 RWF
5 SGD4.937,24000 RWF
10 SGD9.874,48000 RWF
20 SGD19.748,96000 RWF
50 SGD49.372,40000 RWF
100 SGD98.744,80000 RWF
250 SGD246.862,00000 RWF
500 SGD493.724,00000 RWF
1000 SGD987.448,00000 RWF
2000 SGD1.974.896,00000 RWF
5000 SGD4.937.240,00000 RWF
10000 SGD9.874.480,00000 RWF