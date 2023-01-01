شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك رواندي
تحويل ILS إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك رواندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Rwandan Franc
|1 ILS
|314.97400 RWF
|5 ILS
|1574.87000 RWF
|10 ILS
|3149.74000 RWF
|20 ILS
|6299.48000 RWF
|50 ILS
|15748.70000 RWF
|100 ILS
|31497.40000 RWF
|250 ILS
|78743.50000 RWF
|500 ILS
|157487.00000 RWF
|1000 ILS
|314974.00000 RWF
|2000 ILS
|629948.00000 RWF
|5000 ILS
|1574870.00000 RWF
|10000 ILS
|3149740.00000 RWF