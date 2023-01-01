شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك رواندي

تحويل ILS إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
314974 rwf

1.00000 ILS = 314.97400 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:3 UTC
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ILS إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065888.59461.438621.660380.962518.3151
1GBP1.1529411.2288102.1441.658631.914321.109721.1162
1USD0.938250.813802183.1251.34981.557880.903117.1844
1INR0.01128740.00979010.012030110.01623820.01874140.01086440.20673

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Rwandan Franc
1 ILS314.97400 RWF
5 ILS1574.87000 RWF
10 ILS3149.74000 RWF
20 ILS6299.48000 RWF
50 ILS15748.70000 RWF
100 ILS31497.40000 RWF
250 ILS78743.50000 RWF
500 ILS157487.00000 RWF
1000 ILS314974.00000 RWF
2000 ILS629948.00000 RWF
5000 ILS1574870.00000 RWF
10000 ILS3149740.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Israeli New Sheqel
1 RWF0.00317 ILS
5 RWF0.01587 ILS
10 RWF0.03175 ILS
20 RWF0.06350 ILS
50 RWF0.15874 ILS
100 RWF0.31749 ILS
250 RWF0.79372 ILS
500 RWF1.58744 ILS
1000 RWF3.17487 ILS
2000 RWF6.34974 ILS
5000 RWF15.87435 ILS
10000 RWF31.74870 ILS