رينغيت ماليزي إلى فرنك رواندي

تحويل MYR إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٢٥٦٬١٢٥ rwf

1.00000 MYR = 256.12500 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MYR إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436921.661780.964618.3649
1GBP1.1527411.22905102.1671.656391.91561.1119321.1699
1USD0.93790.813637183.1271.34771.55860.904717.2246
1INR0.01128290.009787870.012029810.01621250.01874970.01088330.207208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Rwandan Franc
1 MYR256.12500 RWF
5 MYR1280.62500 RWF
10 MYR2561.25000 RWF
20 MYR5122.50000 RWF
50 MYR12806.25000 RWF
100 MYR25612.50000 RWF
250 MYR64031.25000 RWF
500 MYR128062.50000 RWF
1000 MYR256125.00000 RWF
2000 MYR512250.00000 RWF
5000 MYR1280625.00000 RWF
10000 MYR2561250.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / رينغيت ماليزي
1 RWF0.00390 MYR
5 RWF0.01952 MYR
10 RWF0.03904 MYR
20 RWF0.07809 MYR
50 RWF0.19522 MYR
100 RWF0.39043 MYR
250 RWF0.97609 MYR
500 RWF1.95217 MYR
1000 RWF3.90435 MYR
2000 RWF7.80870 MYR
5000 RWF19.52175 MYR
10000 RWF39.04350 MYR