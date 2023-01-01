ريال برازيلي إلى فرنك رواندي

تحويل BRL إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٤٥٬٨٢٦ rwf

1.00000 BRL = 245.82600 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:57 UTC
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BRL إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.063988.46861.435631.659360.9575518.2146
1GBP1.1575411.2316102.4141.661921.920921.108421.0857
1USD0.939950.811952183.1551.34941.55970.9000517.1206
1INR0.01130340.009764320.012025710.01622750.01875650.01082380.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Rwandan Franc
1 BRL245.82600 RWF
5 BRL1229.13000 RWF
10 BRL2458.26000 RWF
20 BRL4916.52000 RWF
50 BRL12291.30000 RWF
100 BRL24582.60000 RWF
250 BRL61456.50000 RWF
500 BRL122913.00000 RWF
1000 BRL245826.00000 RWF
2000 BRL491652.00000 RWF
5000 BRL1229130.00000 RWF
10000 BRL2458260.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الريال البرازيلي
1 RWF0.00407 BRL
5 RWF0.02034 BRL
10 RWF0.04068 BRL
20 RWF0.08136 BRL
50 RWF0.20340 BRL
100 RWF0.40679 BRL
250 RWF1.01698 BRL
500 RWF2.03396 BRL
1000 RWF4.06792 BRL
2000 RWF8.13584 BRL
5000 RWF20.33960 BRL
10000 RWF40.67920 BRL