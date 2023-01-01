500 ريال برازيلي إلى فرنك رواندي

تحويل BRL إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

500 brl
120305 rwf

1.00000 BRL = 240.61000 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:20 UTC
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BRL إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078789.16751.465471.666460.953718.3961
1GBP1.168511.26045104.1911.712381.947241.114421.4957
1USD0.927050.793367182.6621.358551.544880.884117.054
1INR0.01121480.009597730.012097510.0164350.01868910.01069540.20631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Rwandan Franc
1 BRL240.61000 RWF
5 BRL1203.05000 RWF
10 BRL2406.10000 RWF
20 BRL4812.20000 RWF
50 BRL12030.50000 RWF
100 BRL24061.00000 RWF
250 BRL60152.50000 RWF
500 BRL120305.00000 RWF
1000 BRL240610.00000 RWF
2000 BRL481220.00000 RWF
5000 BRL1203050.00000 RWF
10000 BRL2406100.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الريال البرازيلي
1 RWF0.00416 BRL
5 RWF0.02078 BRL
10 RWF0.04156 BRL
20 RWF0.08312 BRL
50 RWF0.20781 BRL
100 RWF0.41561 BRL
250 RWF1.03903 BRL
500 RWF2.07805 BRL
1000 RWF4.15610 BRL
2000 RWF8.31220 BRL
5000 RWF20.78050 BRL
10000 RWF41.56100 BRL