10 тысяч японских иен в руандийские франки

Сконвертируйте JPY в RWF по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = R₣8,937 RWF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса JPY к RWF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RWF
1 JPY в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,07359,5372
Низкий8,83548,8354
В среднем8,96559,1453
Изменение-1.50%-0.48%
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Соотношение 1 JPY к RWF

За последние 30 дней максимальный курс JPY к RWF составил 9,0735, а минимальный — 8,8354. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,9655. Изменение курса JPY к RWF в процентном соотношении составило -1.50.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к RWF составил 9,5372, а минимальный — 8,8354. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,1453. Изменение курса JPY к RWF в процентном соотношении составило -0.48.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Руандийский франк
100 JPY893,70400 RWF
1000 JPY8 937,04000 RWF
1500 JPY13 405,56000 RWF
2000 JPY17 874,08000 RWF
3000 JPY26 811,12000 RWF
5000 JPY44 685,20000 RWF
5400 JPY48 260,01600 RWF
10000 JPY89 370,40000 RWF
15000 JPY134 055,60000 RWF
20000 JPY178 740,80000 RWF
25000 JPY223 426,00000 RWF
30000 JPY268 111,20000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Японская иена
1 RWF0,11189 JPY
5 RWF0,55947 JPY
10 RWF1,11894 JPY
20 RWF2,23788 JPY
50 RWF5,59470 JPY
100 RWF11,18940 JPY
250 RWF27,97350 JPY
500 RWF55,94700 JPY
1000 RWF111,89400 JPY
2000 RWF223,78800 JPY
5000 RWF559,47000 JPY
10000 RWF1 118,94000 JPY