تحويل EUR إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

ألف يورو إلى فرنك رواندي

1,000 eur
1,400,280 rwf

€1.000 EUR = R₣1,400 RWF

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Rwandan Franc
1 EUR١٬٤٠٠٫٢٨٠٠٠ RWF
5 EUR٧٬٠٠١٫٤٠٠٠٠ RWF
10 EUR١٤٬٠٠٢٫٨٠٠٠٠ RWF
20 EUR٢٨٬٠٠٥٫٦٠٠٠٠ RWF
50 EUR٧٠٬٠١٤٫٠٠٠٠٠ RWF
100 EUR١٤٠٬٠٢٨٫٠٠٠٠٠ RWF
250 EUR٣٥٠٬٠٧٠٫٠٠٠٠٠ RWF
500 EUR٧٠٠٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ RWF
1000 EUR١٬٤٠٠٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ RWF
2000 EUR٢٬٨٠٠٬٥٦٠٫٠٠٠٠٠ RWF
5000 EUR٧٬٠٠١٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 EUR١٤٬٠٠٢٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / اليورو
1 RWF٠٫٠٠٠٧١ EUR
5 RWF٠٫٠٠٣٥٧ EUR
10 RWF٠٫٠٠٧١٤ EUR
20 RWF٠٫٠١٤٢٨ EUR
50 RWF٠٫٠٣٥٧١ EUR
100 RWF٠٫٠٧١٤١ EUR
250 RWF٠٫١٧٨٥٤ EUR
500 RWF٠٫٣٥٧٠٧ EUR
1000 RWF٠٫٧١٤١٤ EUR
2000 RWF١٫٤٢٨٢٩ EUR
5000 RWF٣٫٥٧٠٧٢ EUR
10000 RWF٧٫١٤١٤٣ EUR