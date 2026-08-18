10 آلاف كرونة دنماركية إلى فرنك رواندي
حوّل DKK إلى RWF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من DKK إلى RWF،
يستخدم مخططنا التفاعلي من DKK إلى RWF متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من DKK إلى RWF اليوم
|DKK
|RWF
|1 DKK
|228 RWF
|5 DKK
|1,138 RWF
|10 DKK
|2,276 RWF
|20 DKK
|4,552 RWF
|50 DKK
|11,380 RWF
|100 DKK
|22,760 RWF
|250 DKK
|56,900 RWF
|500 DKK
|113,800 RWF
|1000 DKK
|227,599 RWF
|2000 DKK
|455,198 RWF
|5000 DKK
|1,137,995 RWF
|10000 DKK
|2,275,990 RWF
|RWF
|DKK
|1 RWF
|0.00 DKK
|5 RWF
|0.02 DKK
|10 RWF
|0.04 DKK
|20 RWF
|0.09 DKK
|50 RWF
|0.22 DKK
|100 RWF
|0.44 DKK
|250 RWF
|1.10 DKK
|500 RWF
|2.20 DKK
|1000 RWF
|4.39 DKK
|2000 RWF
|8.79 DKK
|5000 RWF
|21.97 DKK
|10000 RWF
|43.94 DKK