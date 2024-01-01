ألف ليرة تركية إلى فرنك رواندي

تحويل TRY إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
40,011 rwf

1.000 TRY = 40.01 RWF

Mid-market exchange rate at 14:52
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٨١٤١٫٣٤٩٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٦
1 EUR١٫٠٩٢1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٨٥٨٩٠٫٤٢٤١٫٤٧٣٤٫٠١٥٣٫٢٨
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧1٣٥٦٫٥٣٨١٠٥٫٧٥٣١٫٧٢٣٤٫٦٩٦٢٫٣١٢
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Rwandan Franc
1 TRY٤٠٫٠١٠٦٠ RWF
5 TRY٢٠٠٫٠٥٣٠٠ RWF
10 TRY٤٠٠٫١٠٦٠٠ RWF
20 TRY٨٠٠٫٢١٢٠٠ RWF
50 TRY٢٬٠٠٠٫٥٣٠٠٠ RWF
100 TRY٤٬٠٠١٫٠٦٠٠٠ RWF
250 TRY١٠٬٠٠٢٫٦٥٠٠٠ RWF
500 TRY٢٠٬٠٠٥٫٣٠٠٠٠ RWF
1000 TRY٤٠٬٠١٠٫٦٠٠٠٠ RWF
2000 TRY٨٠٬٠٢١٫٢٠٠٠٠ RWF
5000 TRY٢٠٠٬٠٥٣٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 TRY٤٠٠٬١٠٦٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / ليرة تركية
1 RWF٠٫٠٢٤٩٩ TRY
5 RWF٠٫١٢٤٩٧ TRY
10 RWF٠٫٢٤٩٩٣ TRY
20 RWF٠٫٤٩٩٨٧ TRY
50 RWF١٫٢٤٩٦٧ TRY
100 RWF٢٫٤٩٩٣٤ TRY
250 RWF٦٫٢٤٨٣٥ TRY
500 RWF١٢٫٤٩٦٧٠ TRY
1000 RWF٢٤٫٩٩٣٤٠ TRY
2000 RWF٤٩٫٩٨٦٨٠ TRY
5000 RWF١٢٤٫٩٦٧٠٠ TRY
10000 RWF٢٤٩٫٩٣٤٠٠ TRY