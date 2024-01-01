100 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فرنك رواندي

تحويل CZK إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

100 czk
5,731 rwf

Kč1.000 CZK = R₣57.31 RWF

Mid-market exchange rate at 22:14
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CZK إلى RWF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.424.30691.75136.7230.946
1 USD0.91510.7831,369.763.93983.92933.5920.865
1 GBP1.1681.27711,748.845.029107.15642.8891.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0250.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Rwandan Franc
1 CZK٥٧٫٣٠٦٨٠ RWF
5 CZK٢٨٦٫٥٣٤٠٠ RWF
10 CZK٥٧٣٫٠٦٨٠٠ RWF
20 CZK١٬١٤٦٫١٣٦٠٠ RWF
50 CZK٢٬٨٦٥٫٣٤٠٠٠ RWF
100 CZK٥٬٧٣٠٫٦٨٠٠٠ RWF
250 CZK١٤٬٣٢٦٫٧٠٠٠٠ RWF
500 CZK٢٨٬٦٥٣٫٤٠٠٠٠ RWF
1000 CZK٥٧٬٣٠٦٫٨٠٠٠٠ RWF
2000 CZK١١٤٬٦١٣٫٦٠٠٠٠ RWF
5000 CZK٢٨٦٬٥٣٤٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 CZK٥٧٣٬٠٦٨٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الجمهورية التشيكية كورونا
1 RWF٠٫٠١٧٤٥ CZK
5 RWF٠٫٠٨٧٢٥ CZK
10 RWF٠٫١٧٤٥٠ CZK
20 RWF٠٫٣٤٩٠٠ CZK
50 RWF٠٫٨٧٢٥٠ CZK
100 RWF١٫٧٤٤٩٩ CZK
250 RWF٤٫٣٦٢٤٨ CZK
500 RWF٨٫٧٢٤٩٥ CZK
1000 RWF١٧٫٤٤٩٩٠ CZK
2000 RWF٣٤٫٨٩٩٨٠ CZK
5000 RWF٨٧٫٢٤٩٥٠ CZK
10000 RWF١٧٤٫٤٩٩٠٠ CZK