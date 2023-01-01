الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال كمبودي

تحويل CZK إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١٬٧٩٥٬٠٢٠ khr

1.00000 CZK = 179.50200 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:4 UTC
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CZK إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065988.61631.438271.663520.967118.2256
1GBP1.154611.2306102.3091.660511.920561.1166121.0418
1USD0.93820.812612183.13751.349351.560670.907317.0988
1INR0.01128460.009774310.012028310.01623030.01877220.01091320.205669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / ريال كمبوديا
1 CZK179.50200 KHR
5 CZK897.51000 KHR
10 CZK1795.02000 KHR
20 CZK3590.04000 KHR
50 CZK8975.10000 KHR
100 CZK17950.20000 KHR
250 CZK44875.50000 KHR
500 CZK89751.00000 KHR
1000 CZK179502.00000 KHR
2000 CZK359004.00000 KHR
5000 CZK897510.00000 KHR
10000 CZK1795020.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KHR0.00557 CZK
5 KHR0.02785 CZK
10 KHR0.05571 CZK
20 KHR0.11142 CZK
50 KHR0.27855 CZK
100 KHR0.55710 CZK
250 KHR1.39274 CZK
500 KHR2.78549 CZK
1000 KHR5.57098 CZK
2000 KHR11.14196 CZK
5000 KHR27.85490 CZK
10000 KHR55.70980 CZK