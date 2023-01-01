50 ريال كمبودي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل KHR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ khr
٠٫٢٨ czk

1.00000 KHR = 0.00563 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 06:23
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KHR إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87031.0573587.91651.450261.674880.946519.274
1GBP1.1490311.215101.0251.666491.92461.0875622.1477
1USD0.945750.823045183.1481.37161.584030.895118.2286
1INR0.01137440.009898560.012026710.01649590.01905080.01076510.219231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KHR0.00563 CZK
5 KHR0.02814 CZK
10 KHR0.05628 CZK
20 KHR0.11257 CZK
50 KHR0.28142 CZK
100 KHR0.56285 CZK
250 KHR1.40712 CZK
500 KHR2.81424 CZK
1000 KHR5.62848 CZK
2000 KHR11.25696 CZK
5000 KHR28.14240 CZK
10000 KHR56.28480 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / ريال كمبوديا
1 CZK177.66800 KHR
5 CZK888.34000 KHR
10 CZK1776.68000 KHR
20 CZK3553.36000 KHR
50 CZK8883.40000 KHR
100 CZK17766.80000 KHR
250 CZK44417.00000 KHR
500 CZK88834.00000 KHR
1000 CZK177668.00000 KHR
2000 CZK355336.00000 KHR
5000 CZK888340.00000 KHR
10000 CZK1776680.00000 KHR