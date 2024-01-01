Чешские кроны в камбоджийские риели

Сконвертируйте CZK в KHR по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = ៛172,2 KHR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к KHR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 CZK в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий175,5510182,5850
Низкий172,1170172,1170
В среднем174,2152177,7493
Изменение-1.85%-2.83%
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Соотношение 1 CZK к KHR

За последние 30 дней максимальный курс CZK к KHR составил 175,5510, а минимальный — 172,1170. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 174,2152. Изменение курса CZK к KHR в процентном соотношении составило -1.85.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к KHR составил 182,5850, а минимальный — 172,1170. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 177,7493. Изменение курса CZK к KHR в процентном соотношении составило -2.83.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Камбоджийский риель
1 CZK172,19900 KHR
5 CZK860,99500 KHR
10 CZK1 721,99000 KHR
20 CZK3 443,98000 KHR
50 CZK8 609,95000 KHR
100 CZK17 219,90000 KHR
250 CZK43 049,75000 KHR
500 CZK86 099,50000 KHR
1000 CZK172 199,00000 KHR
2000 CZK344 398,00000 KHR
5000 CZK860 995,00000 KHR
10000 CZK1 721 990,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Чешская крона
1 KHR0,00581 CZK
5 KHR0,02904 CZK
10 KHR0,05807 CZK
20 KHR0,11614 CZK
50 KHR0,29036 CZK
100 KHR0,58072 CZK
250 KHR1,45181 CZK
500 KHR2,90361 CZK
1000 KHR5,80722 CZK
2000 KHR11,61444 CZK
5000 KHR29,03610 CZK
10000 KHR58,07220 CZK