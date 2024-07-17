Евро в камбоджийские риели
Сконвертируйте EUR в KHR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 EUR в KHR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4 486,1400
|4 486,1400
|Низкий
|4 388,2100
|4 328,6700
|В среднем
|4 437,7907
|4 414,0209
|Изменить
|1.45%
|3.64%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к KHR
За последние 30 дней максимальный курс EUR к KHR составил 4 486,1400, а минимальный — 4 388,2100. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4 437,7907. Изменение курса EUR к KHR в процентном соотношении составило 1.45.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к KHR составил 4 486,1400, а минимальный — 4 328,6700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4 414,0209. Изменение курса EUR к KHR в процентном соотношении составило 3.64.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из евро в камбоджийские риели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Евро / Камбоджийский риель
|1 EUR
|4 486,14000 KHR
|5 EUR
|22 430,70000 KHR
|10 EUR
|44 861,40000 KHR
|20 EUR
|89 722,80000 KHR
|50 EUR
|224 307,00000 KHR
|100 EUR
|448 614,00000 KHR
|250 EUR
|1 121 535,00000 KHR
|500 EUR
|2 243 070,00000 KHR
|1000 EUR
|4 486 140,00000 KHR
|2000 EUR
|8 972 280,00000 KHR
|5000 EUR
|22 430 700,00000 KHR
|10000 EUR
|44 861 400,00000 KHR