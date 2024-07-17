Евро в камбоджийские риели

Сконвертируйте EUR в KHR по реальному обменному курсу

1 000 eur
4 486 140 khr

€1,000 EUR = ៛4 486 KHR

Среднерыночный курс в 13:34
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 EUR в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4 486,14004 486,1400
Низкий4 388,21004 328,6700
В среднем4 437,79074 414,0209
Изменить1.45%3.64%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EUR к KHR

За последние 30 дней максимальный курс EUR к KHR составил 4 486,1400, а минимальный — 4 388,2100. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4 437,7907. Изменение курса EUR к KHR в процентном соотношении составило 1.45.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к KHR составил 4 486,1400, а минимальный — 4 328,6700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4 414,0209. Изменение курса EUR к KHR в процентном соотношении составило 3.64.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6241,485156,5253,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5561,928203,1935,104
1 CHF1,1310,87111,54794,571,679177,0144,446
1 CAD0,7310,5630,646161,1131,085114,392,874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Камбоджийский риель
1 EUR4 486,14000 KHR
5 EUR22 430,70000 KHR
10 EUR44 861,40000 KHR
20 EUR89 722,80000 KHR
50 EUR224 307,00000 KHR
100 EUR448 614,00000 KHR
250 EUR1 121 535,00000 KHR
500 EUR2 243 070,00000 KHR
1000 EUR4 486 140,00000 KHR
2000 EUR8 972 280,00000 KHR
5000 EUR22 430 700,00000 KHR
10000 EUR44 861 400,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Евро
1 KHR0,00022 EUR
5 KHR0,00111 EUR
10 KHR0,00223 EUR
20 KHR0,00446 EUR
50 KHR0,01115 EUR
100 KHR0,02229 EUR
250 KHR0,05573 EUR
500 KHR0,11145 EUR
1000 KHR0,22291 EUR
2000 KHR0,44582 EUR
5000 KHR1,11455 EUR
10000 KHR2,22909 EUR